Parçalı Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.12.2023 17:39

Diyarbakır annelerinden terör örgütü PKK'ya tepki

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

Diyarbakır annelerinden terör örgütü PKK'ya tepki

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1576'ncı gününde sürüyor.

Ellerinde Türk bayraklarıyla evlatları için bekleyişi sürdüren aileler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler için duydukları üzüntüyü dile getirdi, terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

Oturma eylemi sayesinde evladına kavuşan Ayşegül Biçer, aileler adına yaptığı açıklamada, "Terör örgütünün saldırıları sonucu 12 evladı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mehmetçiğimizin yanındayız, yapılan operasyonları sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

"Evlatlarımızı HDP ile PKK'ya bırakmıyoruz"

Oturma eylemi yapan annelerden Nazlı Sancar da şehit olan askerler için büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Sancar, "Burada yıllardır evlat mücadelesi veriyoruz. Hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz. Buradan kalkmıyoruz, evlatlarımızı HDP ile PKK'ya bırakmıyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER
Diyarbakır PKK/YPG Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da istinat duvarı çöktü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:39
Diyarbakır'da istinat duvarı çöktü
17:31
Halat yerine insan kullandılar: O anlar kamerada
17:11
Yurt dışından gelen mobil cihazların kullanım süresi 180 güne çıkartılacak
17:02
SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te saygı uçuşu
17:22
Gazze'de can kaybı 20 bin 674'e yükseldi
16:29
Yurt dışından emeklilerin yabancı plakalı taşıtları Türkiye'de 4 yıl kalabilecek
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'ne çıkmaya başladı
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'ne çıkmaya başladı
FOTO FOKUS
Yıkım sırasında bina caddeye çöktü
Yıkım sırasında bina caddeye çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ