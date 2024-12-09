Parçalı Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.12.2024 20:34

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini gece de sürdürecek

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde tuttukları evlat nöbetini gece de sürdürme kararı aldı.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini gece de sürdürecek

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1925'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileler adına basın mensuplarına açıklama yapan anne Sariye Tokay, oğlu Mehmet'in yaklaşık 13 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Aileler olarak her koşulda evlatları için mücadele verdiklerini ifade eden Tokay, "Anne ve babalar olarak artık gece nöbetine de başladık. Gece gündüz fark etmeksizin burada olacağız. Mücadelemizi bırakmayacağız. Ta ki mücadelemiz sonuç verene kadar. Onlar (Terör örgütü PKK) evlatlarımızı bizden kopardılar. Çocuklarımızı bırakın, o kanlı ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin." dedi.

Tokay, bütün çocuklara güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulunduklarını belirtti.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini gece de sürdürecek

ETİKETLER
Anne Diyarbakır Evlat Nöbeti Terör Örgütü HDP
Sıradaki Haber
Soba zehirlenmesi can aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs ve öğrenim kredisi yeni tutarını açıkladı
19:12
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
18:30
Hamas: Suriye halkının özgürlüğe ulaşmadaki başarısını kutluyoruz
18:27
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:49
FIFA'dan Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezası
18:22
Soba zehirlenmesi can aldı
Esed rejiminin işkencehanesi: Sednaya Hapishanesi
Esed rejiminin işkencehanesi: Sednaya Hapishanesi
FOTO FOKUS
İsmini unutan da vardı, hiç kuş görmemiş olan da…
İsmini unutan da vardı, hiç kuş görmemiş olan da…
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ