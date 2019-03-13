Diyanet İşleri Başkanlığınca 81 il müftülüğüne gönderilen yazıda, vatandaşların recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, kandil ve cuma gecelerinin daha iyi bir şekilde değerlendirebilmesi amacıyla vaaz, hutbe, konferans, panel ve benzeri etkinliklerle bu gecelerin anlam ve öneminin anlatılması talep edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, il ve ilçe müftülüklerine, "Dini Gün ve Geceler ile Üç Ayların İhyası" başlıklı yazı gönderildiği belirtildi.

Buna göre, üç aylarda maneviyatın daha derinden yaşandığı, kardeşlik ile sevgi bağlarının güçlendiği, ruhların güzel telkinlere ve uyarıcı öğütlere daha açık olduğu müstesna bir zaman dilimi olduğuna işaret edildi. Açıklamada, dini gün ile gecelerin anlam ve öneminin camilerde vaaz ve hutbelerle, cami dışında ise konferans, panel, benzeri etkinliklerle anlatılmasının istendiği bildirildi.

"Biz Bir Aileyiz, Cuma Gecesi Ailece Camideyiz"

Müftülüklerce dini gün ve gecelerde günün anlam ile önemine uygun özel programların hazırlanacağı, mübarek gecelerin ihyası konusunda müftülükler kadar din görevlilerinin de sorumluluğu üstlenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Cezaevleri, sevgi evleri, huzurevleri, yükseköğrenim yurtları ve hastaneler gibi manevi danışmanlık ve rehberlik faaliyetlerinin sürdürüldüğü kurum ve kuruluşlarda gündem oluşturulacak, ziyaretler ve programlar icra edilecek. Düzenlenen programlar, Din Hizmetleri Yönetim Sistemine işlenecek. 'Biz Bir Aileyiz, Cuma Gecesi Ailece Camideyiz' temasıyla üç ayların ilk cuma gecesinden başlayarak her cuma gecesini daha iyi değerlendirmek maksadıyla bütün camilerde personelimizce akşam namazı ile yatsı namazı arasında Yasin-i Şerif, sohbet, tövbe istiğfar ve duanın yer aldığı program düzenlenecek."

Kaynak: AA