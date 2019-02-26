Adıyaman'da polis ekibi, kaldırımda dilenen engelli bir çocuğu fark etti. Çocuğun yanına giden polislerden biri, çocuğun üşüdüğünü fark edince hiç düşünmeden montunu çıkarıp üzerine örttü. Tekerlekli sandalyedeki çocuğun ayakkabısı da yoktu.

Polis memurları, bir süre sohbet ettikleri çocuğun ailesine ulaşmaya çalıştı. Adresini bilmeyen çocuk, ekip otosuna alınarak karakola götürüldü.

Suriyeli olduğu belirlenen çocuğun ailesine para cezası kesildi. İşlemlerin ardından engelli çocuk ailesine teslim edildi.

Kaynak: TRT Haber