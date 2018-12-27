Panama Bayraklı GSP Saturn adlı petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti. 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğunda ve 110 metrelik kuleleri olan dev platform, Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na girdi. Boğaz transit geçişlere kapatıldı.

Köprülerin altından geçebilmesi için kuleleri alçaltılan platformun geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı 5 römorkör eşlik etti.

Dev platformun geçişi havadan da görüntülendi.

Dev petrol arama platformu, şubat ayında İstanbul Boğazından geçerek Karadeniz'e açılmıştı.

Kaynak: TRT Haber