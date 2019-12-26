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Dere taştı Bartın-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı26 Aralık 2019 Perşembe 12:54 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 12:57
Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Avara köyündeki derenin taşması sonucu Bartın-Cide (Kastamonu) yolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, alternatif yola yönlendirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Bartın’da etkili olan sağanak yağış sonrası Amasra ilçesine bağlı Avara köyünden geçen dere taştı. Taşan dere Bartın-Cide (Kastamonu) karayolunun kapanmasına neden oldu. Jandarma ekipleri sürücüleri alternatif yola yönlendirdi.
Taşkın nedeniyle dere yatağına yakın bölgedeki bazı evlere ve bahçelerine sel suları girdi.
Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: bartın kastamonu yolu Amasra taşkın