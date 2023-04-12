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Türkiye
AA 12.04.2023 17:17

Depremde ayakta kalan Nemrut Dağı ziyaretçilerini bekliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenmeyen Nemrut Dağı Ören Yeri, ziyaretçilerini bekliyor.

Depremde ayakta kalan Nemrut Dağı ziyaretçilerini bekliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Milattan önce 163 ile milattan sonra 72 yılları arasında varlık gösteren Kommagene Krallığı'ndan kalma dev heykellerin bulunduğu Adıyaman'daki Nemrut Dağı Ören Yeri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmedi.

1 Nisan'da başlayan turizm sezonuyla yerli ve yabancı turistleri bekleyen ören yeri, geçen yılki ziyaretçi sayısını aşmayı hedefliyor.

Depremde ayakta kalan Nemrut Dağı ziyaretçilerini bekliyor

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, ören yerini 2022 yılında 250 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Depremlerden etkilenmeyen ören yerine bu yıl 250 binden fazla ziyaretçi beklediklerini vurgulayan Alkan, "Nemrut Dağı Ören Yeri UNESCO koruması altında. Kommagene'nin en önemli kralı Antiokhos'un anıt mezarı da burada bulunuyor. Bu yıl hem 6 Şubat depremlerinden Nemrut'un nasıl sağlam çıktığını hem de güneşin doğuşunu ve batışını görmek için tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri Nemrut'a bekliyoruz." dedi.

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