Denizli'nin en işlek yerlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki PTT Çınar Şubesi önünde işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu.

[Fotoğraf: DHA]

Genellikle e-devlet şifresi olmak üzere para gönderme gibi çeşitli işlemler yaptırmak isteyenler sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi. Sürekli olarak PTT şubesi önünde bekleyen polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.