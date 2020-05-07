Haber Giriş: Kaynak: DHA
Denizli'de PTT önündeki kuyruk 500 metreye ulaştı
[Fotoğraf: DHA]
Denizli'de çeşitli işlemleri nedeniyle PTT önünde sıra bekleyen vatandaşlar yaklaşık 500 metrelik kuyruk oluşturdu.
Denizli'nin en işlek yerlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki PTT Çınar Şubesi önünde işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu.
[Fotoğraf: DHA]
Genellikle e-devlet şifresi olmak üzere para gönderme gibi çeşitli işlemler yaptırmak isteyenler sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi. Sürekli olarak PTT şubesi önünde bekleyen polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.
Etiketler: sosyal mesafe PTT koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 16:41
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