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Türkiye
AA 24.08.2023 23:07

Denizli'de market sahibi kadının öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tartıştığı amcasının oğlunun sığındığı markete pompalı tüfekle ateş edip iş yeri sahibi kadını öldüren zanlı ile olaya karışan 5 kişi cezaevine gönderildi.

Denizli'de market sahibi kadının öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Kayhan Mahallesi'nde Yusuf S'nin, tartıştığı amcasının oğlu Hasan S'nin saklandığı markete pompalı tüfekle ateş etmesi ve olayda iş yeri sahibi Merve Acar'ın ölmesinin ardından gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Pompalı tüfekle ateş eden Yusuf S. ile olaya karıştığı belirlenen Emircan U, Muhammet S, Furkan A, İsmail B, Tolga G. ve Buse K, işlemlerinin ardından polis ekiplerince Denizli Adliyesi'ne getirildi.

Cinayet zanlısı Yusuf S, gazetecilerin sorusu üzerine, "İstemeden oldu, pişmanım." dedi.

Zanlılardan 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Tolga G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay

Denizli'de 20 Ağustos'ta Hasan S. ile amcasının oğlu Yusuf S, Kayhan Mahallesi'ndeki parkta tartışmış; Hasan S, kuzeni ile arkadaşları Emircan U, Muhammet S, Furkan A, İsmail B, Tolga G. ve Buse K'den kaçıp yakınlardaki markete sığınmıştı.

Yanında getirdiği pompalı tüfekle amcasının oğlunu takip eden Yusuf S'nin ateş etmesi sonucu kuzeni yaralanmış ve market sahibi Merve Acar hayatını kaybetmişti.

Polis, olayla ilgili 7 kişiyi Merkezefendi ilçesinde saklandıkları adreslerde yakalamıştı.

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