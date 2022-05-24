Karaismailler Mahallesi'nde bulunan bir krom maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Göçük nedeniyle bazı işçilerin mahsur kaldığını değerlendiren ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.