Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 22:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli’de maden ocağında göçük meydana geldi
[Temsili fotoğraf: AA]
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde krom maden ocağında göçük meydana geldi.
Karaismailler Mahallesi'nde bulunan bir krom maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Göçük nedeniyle bazı işçilerin mahsur kaldığını değerlendiren ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
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