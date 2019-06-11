Türkiye

Denizli'de camiden Sakal-ı Şerif çalındı

11 Haziran 2019 Salı 19:01 - Son Güncelleme 11 Haziran 2019 Salı 19:01

Denizli'de ramazanda halka sergilenmek üzere camiye getirilen Sakal-ı Şerif çalındı. Hırsız ya da hırsızların yakalanması ve Sakal-ı Şerif'in bulunması için çalışma başlatıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne başvuran Yeni Cami görevlisi, ibadethanedeki Sakal-ı Şerif'in muhafaza edildiği bölümde olmadığı bilgisini verdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Sakal-ı Şerif'in sergilenmek üzere ramazanda camiye getirildiği öğrenildi. Kaynak: AA Etiketler: denizli Sakal-ı Şerif ramazan cami

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