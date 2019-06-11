Türkiye
Denizli'de camiden Sakal-ı Şerif çalındı
11 Haziran 2019 Salı 19:01 - Son Güncelleme 11 Haziran 2019 Salı 19:01
Denizli'de ramazanda halka sergilenmek üzere camiye getirilen Sakal-ı Şerif çalındı. Hırsız ya da hırsızların yakalanması ve Sakal-ı Şerif'in bulunması için çalışma başlatıldı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne başvuran Yeni Cami görevlisi, ibadethanedeki Sakal-ı Şerif'in muhafaza edildiği bölümde olmadığı bilgisini verdi.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.
Sakal-ı Şerif'in sergilenmek üzere ramazanda camiye getirildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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