Açık 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.02.2024 21:50

DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-5 operasyonları: 8 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-5" operasyonlarında Erzurum ve Düzce'de 8 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-5 operasyonları: 8 gözaltı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi.

2014-2017 yılları arasında Irak'ın Anbar bölgesinde faaliyet yürüten sözde emirlerin de aralarında bulunduğu 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

ETİKETLER
DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Malatya'da sanayi sitesindeki yangında 7 dükkan zarar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:10
Husiler, İsrail’in Eilat kentinde hassas bölgeleri ve bir gemiyi hedef aldığını duyurdu
23:07
İsrail özel kuvvetleri, Cenin Mülteci Kampı'nda 3 Filistinliyi öldürdü
22:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük bir gurur yaşatan milli güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum
22:24
Roma havalimanında bir yolcuya Rus vatandaşı olduğu gerekçesiyle su satılmadı
21:58
BM, İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki yardımların yarısından fazlasını engellediğini açıkladı
21:50
İstanbul'da terör propagandası yapan 2 şüpheli tutuklandı
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a ait silah deposu iddiasıyla vurduğu fabrikadaki hasar görüntülendi
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a ait silah deposu iddiasıyla vurduğu fabrikadaki hasar görüntülendi
FOTO FOKUS
Filistinli çocuklar bir lokma ekmek için çöpte yiyecek arıyor
Filistinli çocuklar bir lokma ekmek için çöpte yiyecek arıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ