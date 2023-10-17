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Türkiye
AA 17.10.2023 10:57

DEAŞ'a finansman sağlayan 17 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya DEAŞ'a finansman sağlayan 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

DEAŞ'a finansman sağlayan 17 kişi gözaltında
[Fotoğraf: Getty]

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DEAŞ'a üye olma ve terörizmin finansmanı suçlarından haklarında işlem yapılan, terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle mal varlığı dondurulan, şüpheli para transfer ettikleri belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ikamet ve 7 iş yerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Yerlikaya, "222 bin lira, 32 bin 480 avro, 15 bin 900 dolar nakit para ile çok sayıda dijital materyal, doküman ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Terör örgütleri ve onların iş birlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Teröristlerin finans kaynaklarını da bir bir kurutacağız" ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya DEAŞ İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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