Dalgaların sürüklediği taşlar, park ve sosyal tesislere zarar verdi

Rüzgarın etkisiyle Karadeniz'de oluşan dalgaların taşıdığı taşlar, kent merkezindeki sahil parkı ve balıkçı barınaklarına sürüklendi.

Sosyal tesis ve parklarda hasar oluşurken İslampaşa Balıkçı Barınağı dalgaların taşıdığı atıklar nedeniyle çöplerle doldu.

Balıkçıların durumu bildirdiği Rize Belediyesi ekipleri, çöplerin temizlenmesi için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize-Fındıklı Geçişi'nde bazı noktalarda ise dalgalar yola kadar ulaştı.

Yetkililer, sahil yolunda trafiği etkileyen olumsuzluk bulunmadığını, yol kontrollerini sürdürdüklerini kaydetti.