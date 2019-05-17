Türk ordusunun gururu jandarma komandolar, birbirinden zorlu eğitimlerden geçerek göreve hazırlanıyor.

İzmir’deki Foça Jandarma Komando Okulu’nda, dünyanın en iyi komandoları yetiştiriliyor. Bunun için de dağların erlerine üst düzey bir eğitim programı uygulanıyor.

Jandarma komandolar bu eğitim sayesinde operasyonlarda etkin müdahale kabiliyeti kazanıyor. Komandolar, helikopter faaliyetlerinde de göz dolduruyor. Uluslararası standartların üzerinde bir eğitimle zorlu görevlere hazırlanıyor.

Jandarma komandolara roket atışı eğitimi de veriliyor. Askerlerin namlusunun ucundaki tank, her zamanki gibi tam isabetle vuruluyor.

Hedefleri 12’den vurmak onların işi

Her biri aynı zamanda attığını vuran birer keskin nişancı olan komandolar, özel kıyafetlerle arazide kamufle oluyor. Hedefleri 12’den vurmak onların işi…

Patlatma faaliyetleri de jandarma komandoları özel kılan eğitimlerden biri. Hazırlanan dinamitler, büyük bir özenle arazideki hedeflere bağlanıyor. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, hedefler imha ediliyor.

Tatbikatlar gerçeğini aratmıyor

Jandarma komandoların tatbikatları gerçeğini aratmıyor. Meskun mahal tatbikatına göre; metruk binaya operasyon düzenleniyor. Silah sesleri arasında pür dikkat ilerliyorlar.

Komandoları, düşmanın savaşma yeteneğini yok etmek veya onu etkisiz hale getirmek için burada bir takım zorlu eğitimden geçirdiklerini belirten Jandarma Üsteğmen Mahmut Topçu, bu eğitimlerin sızma, pusu, taktik akın, keşif gibi zorluk derecesi yüksek eğitimler olduğunu söylüyor.

Haber: Süleyman Yaşar

Kamera: Deniz Eryılmaz