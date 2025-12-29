Çok Bulutlu -1.7ºC Ankara
AA 29.12.2025 19:08

D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesimi trafiğe kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesiminde bölünmüş yolun her iki tarafının geçici olarak trafiğe kapatıldığını açıkladı.

D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesimi trafiğe kapatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arasındaki bölünmüş yolun her iki tarafının, yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması dolayısıyla geçici olarak trafiğe kapatıldığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anadolu Otoyolu'nun Gerede çıkışından devlet yoluna katılım sağlanamamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarına devam etmektedir. Anadolu Otoyolu üzerinden gelip Kastamonu ve Sinop yönüne devam edecek sürücülerimiz Ankara-Çankırı güzergahı, Samsun yönüne devam edecek sürücülerimiz Ankara-Kırıkkale güzergahı üzerinden erişim sağlayabilmektedir. Sürücülerimizin dikkatli olmaları ve yol durumu hakkında yapılan resmi uyarıları takip etmeleri önem taşımaktadır."

