Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 22. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle yad ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 4 Nisan 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter mesajında, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 22. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA