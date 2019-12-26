Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı26 Aralık 2019 Perşembe 13:34 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 13:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Coşkun Elber'in ailesine başsağlığı diledi.
[Şehit özel harekat polisi Coşkun Elber, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlanmıştı. Fotoğraf: AA]
Erdoğan, Ağrı'da silahının kazaen ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Elber'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kadrosu Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığında bulunan ve geçici olarak Ağrı'da görev yapan polis memuru Elber, Özel Harekat Şube Müdürlüğünün Doğubayazıt ilçesindeki Hasankeyf yerleşkesinde uzun namlulu silahını temizlemek İstemiş, bu sırada kazara ateşlenen silahla kendini vurarak şehit olmuştu.
Kaynak: AA
Etiketler: şehit Coşkun Elber ağrı cumhurbaşkanı erdoğan