Ünlü tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter ile gerçekleştirdiği görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Erdoğan ayrıca sosyal medya hesabından Değerli tiyatro sanatçımız #YıldızKenter’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." mesajı yayımladı.

Kaynak: AA