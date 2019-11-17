Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenter için başsağlığı telefonu17 Kasım 2019 Pazar 23:10 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 00:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in kızını arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ünlü tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter ile gerçekleştirdiği görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Erdoğan ayrıca sosyal medya hesabından Değerli tiyatro sanatçımız #YıldızKenter’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." mesajı yayımladı.
Kaynak: AA
Etiketler: yıldız kenter vefat etti Yıldız Kenter son dakika