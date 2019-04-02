Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mehmet Emin Bilmez'e tebrik telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA