Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mehmet Emin Bilmez'e tebrik telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mehmet Emin Bilmez'e tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mehmet Emin Bilmez'e tebrik telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA