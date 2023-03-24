Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Çorum'da Tuğba Ş. idaresindeki otomobil, Buharaevler Mahallesi'ndeki kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Özlem E. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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