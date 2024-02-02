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Türkiye
AA 02.02.2024 00:30

Çorum'da otomobil devrildi:1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil devrildi:1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
[Temsili Fotoğraf]

Hasan K. idaresindeki otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Burunçiftlik Üst Geçidi'nin altından geçtiği sırada yolun karşı şeridine geçerek otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Hasan K. ile otomobillerde bulunan Hasan Mert K., Ali T.T. ve Beyza B.T. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hasan Mert K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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