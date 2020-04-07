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Çorum'da koronavirüsü yenen 19 kişi taburcu edildi
Çorum'da yeni tip koronavirüs tedavisi teşhisi konan 19 kişi, gördükleri tedavinin ardından taburcu edildi.
Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde Covid-19 teşhisi konulan 19 kişinin hastalığı yenerek tedavi gördükleri hastanelerden şifayla taburcu edildiği belirtildi.
Tüm hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunulan açıklamada, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.
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