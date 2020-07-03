Haber Giriş: Kaynak: AA
Çorum'da 4 bin 320 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Çorum'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 bin 320 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve ölümlere neden olan sahte içki kullanımının önlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerce merkeze bağlı Öksüzler köyünde bulunan bir bağ evine düzenlenen operasyonda, 4 bin 320 litre sahte içki, 30 kilogram anason ile alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi bulundu.
Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Etiketler: çorum kaçak içki operasyonu jandarmaSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 17:34
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