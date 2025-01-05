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Türkiye
AA 05.01.2025 13:35

Çorum'da 4 araç kaza yaptı: 2 ölü, 5 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Çorum'da 4 araç kaza yaptı: 2 ölü, 5 yaralı

D100 kara yolu Hacıhasan köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden Mahmut Gündede idaresindeki hafif ticari araç, Mustafa E. idaresindeki minibüs, Nedim Odabaş idaresindeki hafif ticari araç ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da 4 araç kaza yaptı: 2 ölü, 5 yaralı

Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Mahmut Gündede ve diğer araçlardan birinde bulunan Ömer Bal hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D100 kara yolunun Merzifon istikametine trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

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Çorum Trafik Kazası
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