Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Sinanözü köyü yakınlarındaki orman içinde bulunan çöplükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kargı Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangının söndürülmesi için Osmancık ve Saraydüzü ilçelerinden de 3 arazöz ve 4 tanker getirildi.

Söndürme çalışmalarına köy sakinleri de kazma ve küreklerle destek verdi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Vali Mustafa Çiftçi, yangının kontrol altına alındığını, can ve mal kaybı olmadığını söyledi.

Çiftçi, "Yangın oldukça sarp bir bölgede çıktı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ve tam olarak ne kadar alana yayıldığı çalışmaların ardından tespit edilecek" dedi.

Kaynak: AA