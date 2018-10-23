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Çocukları kalkan olarak kullanıp askeri şehit etmişler

Teröristlerin Irak'ın kuzeyinde 1 askeri şehit ettikleri saldırıda, güvenlik güçlerine kıyafet değiştirerek yaklaştıkları ve çocukları kalkan olarak kullandıkları ortaya çıktı.

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Çocukları kalkan olarak kullanıp askeri şehit etmişler

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda 1 askerin şehit olduğu terör saldırısını düzenleyen teröristler, ilk olarak güvenlik güçlerinin yakınındaki bir köye giderek kıyafetlerini değiştirdi.

Sonrasında yanlarına köydeki çocuklardan bazılarını alan teröristler onları kalkan yaparak güvenlik güçlerine ateş açtı. Saldırının ardından teröristler yanlarına aldıkları çocuklarla kaçtı.

Bölgedeki operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda 1 askerin şehit olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: terör saldırısı, PKK, ırak'ın kuzeyi, asker
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