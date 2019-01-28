Hakkari-Çukurca kara yolunun 7. kilometresinde bulunan tünelin ön tarafına çığ düştü.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yolda biriken kar kütlelerini iş makineleriyle temizleyerek, kısa süre kapalı kalan yolu ulaşıma açtı.

Burada bekleyen araçlar, yolun açılması ile Çukurca yönüne hareket etti.

64 yol ulaşıma kapandı

Ayrıca kar ve tipi nedeniyle il genelinde 64 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, kapalı yerleşim birimlerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayola dev kayalar düştü

Kent merkezinden 4 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Van karayoluna dağlarda kopan büyük kaya parçaları düştü.

Şans eseri can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda kapanan karayoluna karayolları ekipleri anında müdahale etti. Çığ ve kaya düşmelerine rağmen canla başla çalışan karayolları ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları yetkilileri ise çalışmaların devam ettiğini belirterek, yolun kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını belirtiler.

Kaynak: AA, İHA