İstanbul'da Eyüpsultan CHP İlçe Binası'na giden kimliği belirsiz kişiler, CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek ve 2 yönetici, ilçe binasına giden kişilerce darp edildi.
Darp sonucu yaralanan 3 kişi, Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.
1 kişi gözaltına alındı
Olayın belediye başkanlığı adaylık yarışından kaynaklandığı ve şüphelilerin bir aday adayı ile taraftarları olduğu belirtildi.
Olaya karıştığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: TRT Haber