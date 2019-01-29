İstanbul'da Eyüpsultan CHP İlçe Binası'na giden kimliği belirsiz kişiler, CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek ve 2 yönetici, ilçe binasına giden kişilerce darp edildi.

Darp sonucu yaralanan 3 kişi, Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

1 kişi gözaltına alındı

Olayın belediye başkanlığı adaylık yarışından kaynaklandığı ve şüphelilerin bir aday adayı ile taraftarları olduğu belirtildi.

Olaya karıştığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber