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Ceren Damar'ın öldürülmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet istemi29 Kasım 2019 Cuma 11:06 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 11:13
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in öldürülmesi davasında savcı, sanık Hasan İsmail Hikmet’in ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle açılan davanın ikinci celsesi başladı.
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