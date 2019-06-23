Denizli'nin Acıpayam ilçesi Suçatı Mahallesi Gediz mevkisindeki taşlardan oluşan adacıkta balık tutan Hakan (34) ve Nurettin Hüsünbeyi (49) ile Ali (44) ve oğlu Hakan Kalaycı (8), su seviyesinin yaklaşık iki metre yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

Balık tutmaya gelenlerin mahsur kaldığını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar, halat yardımıyla adacıkta mahsur kalanları kurtardı. Kurtarılan kişiler, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Suçatı Mahallesi Muhtarı Erol Yatkın, çayda mahsur kalanları kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA