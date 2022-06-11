İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düştü.

Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapıldı.

Vatandaşların da desteğiyle yapılan çalışma sonucu sudan çıkarılan Timurtaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgeye sevk edilen jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ve su altı arama ekipleri, suda kaybolan Güneş'i arama çalışması başlattı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayı Twitter adresi üzerinden "Acı günümüz" olarak paylaştı:

"Acı günümüz. Siirt Pervari’de bir grup sağlık çalışanı arkadaşımız, piknik yapmak için Müküs Çayı kenarına gitti. Elini yıkadığı sırada, dengesini kaybedip akıntıya kapılan hemşire arkadaşımız Halime Timurtaş, çaydan çıkarılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında hemşire arkadaşımız Halime’yi çaydan çıkarmaya çalışanlardan hemşire Eyyüp Güneş kardeşimiz şu an kayıp. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Vefat eden arkadaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. En büyük temennimiz ise, kayıp arkadaşımız Eyyüp’ü sağ salim aramızda görmek. Hepimize büyük geçmiş olsun."