Metin Topuz, 1993 yılında ABD’nin İstanbul Konsolosluğu’nda çalışmaya başladı. Federal Narkotik Polis Teşkilatı’nda görevliydi. Kendi ifadesiyle tercümandı. Ancak tercümanlık dışında her şeyi yaptı. FETÖ’cü savcı ve polislerle içli dışlı oldu. Kumpas dosyalarını yönlendirdi. Ama deşifre oldu, gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma tamamlandı, iddianame hazırlandı. İtirafları da ortaya çıktı.

25 Eylül 2017 tarihinde gözaltı için Topuz'un evine kolluk görevlileri gitti. Arama kararı yüzüne okunurken, “FETÖ’den mi alındım?” diye sordu. Ardından söyledikleri itiraf niteliğindeydi.

Topuz, "Ben neden alındığımı bilmiyorum. ABD Konsolosluğu'nda narkotik masasında çalışıyorum. 17-25 Aralık öncesinde emniyetle irtibatlarım vardı. Serdar Güldalı, Mahir Çakallı, Nazmi Andıç, Cengiz Malbeleği, Yasin Topçu, Yakub Saygılı ile irtibatlarım vardır." itirafında bulundu.

Topuz itirafını, daha sonra “işim gereği” diyerek düzeltmeye çalıştı. Ancak ifadeleri savcının dikkatinden kaçmadı. FETÖ üyeleriyle irtibatının işi gereği olmadığı anlaşıldı. Kolluk görevlilerine söyledikleri, işlediği suçu ikrardı. Firari savcı Zekeriya Öz ile de 2013 yılında 2 defa görüştüğü belirlenmişti.

Topuz’un görüştüğü bir başka kritik isim ise Oğuzhan Ceylan. Selam Tevhid ve MİT TIR’ları soruşturmasından ‘casusluk’ suçuyla tutuklu. Terörle Mücadele Şubesi’nde görevliydi. Metin Topuz, Ceylan ile görüşmesini de “işim gereği” diyerek savundu. Oysaki Ceylan, Narkotik’te görevli değildi.

Ve Oktay Akkaya 15 Temmuz gecesi, Anadolu yakasındaki birliklerden sorumluydu. İstanbul’daki darbe toplantılarına katıldı. Jandarma personeline silah dağıttı. Darbeye katılmalarını sağladı. Sabaha karşı suç aletleriyle yakalandı. Metin Topuz’un darbeci Akkaya ile de irtibatı tespit edildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Metin Topuz’un önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

Haber: Köksal Akpınar