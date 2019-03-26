Görüntülerin Adana'da çekildiği iddia ediliyor. Canını hiçe sayarak eşya taşıyan gencin görüntüleri "pes" dedirtecek cinsten.

Sosyal medyada on binlerce kişinin izlediği videoda bir kişi, 4 katlı apartmanın damına monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakarak eşya taşıyor.

Diğer ucunda kolinin bağlı bulunduğu halata tutunan şahıs, 4'üncü kattan kendini boşluğa bırakıyor. Görüntülerde yaşamını hiçe sayan gencin herhangi bir güvenlik önlemi almadan bu işlemi yaptığı, hatta bir ara halatın diğer ucundaki koli ile çarpışıp dengesini kaybettiği göze çarpıyor.

Çarpışmanın ardından şans eseri tutunduğu halatı bırakmayan gencin bu işlemi sağ salim tamamlaması, izleyenlerin içini rahatlatıyor.

Kaynak: DHA