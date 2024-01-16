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Türkiye
AA 16.01.2024 09:59

Çanakkale'de motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı.

Çanakkale'de motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı daha önce bugün saat 18.00'e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandığının duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu tedbir kararının kaldırıldığı ifade edildi.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Kentte dün geceden itibaren şiddetli yağış etkili oldu, Meteoroloji dikkatli olunması için uyarılar yapmıştı. Yağışın şiddetinin azalmasıyla bugün saat 18.00'e kadar sürmesi beklenen trafiğe çıkma yasağı erken bitti. 

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