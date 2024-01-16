Çanakkale'de motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı daha önce bugün saat 18.00'e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandığının duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu tedbir kararının kaldırıldığı ifade edildi.

Kentte dün geceden itibaren şiddetli yağış etkili oldu, Meteoroloji dikkatli olunması için uyarılar yapmıştı. Yağışın şiddetinin azalmasıyla bugün saat 18.00'e kadar sürmesi beklenen trafiğe çıkma yasağı erken bitti.