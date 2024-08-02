Çanakkale'de köpeğin saldırdığı yaşlı adam yaralandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Mehmet Kurtcu, camiye gitmek için evinden çıktığı sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Bir köpeğin sol bacağından ısırması sonucu yaralanan Kurtcu, Çan Devlet Hastanesine giderek aşı yaptırdı, yarasını tedavi ettirdi.

Yaşlı adam, daha fazla insanın benzer saldırılara maruz kalmaması için önlemlerin alınmasını talep etti.

Bacağından yaralanan Kurtçu, şunları kaydetti:

"Köpekler aniden arkamdan ayaklarıma saldırdı. Biri ayağımı ısırdı. Elimdeki bastonu köpeklere sallayarak bu şekilde kurtuldum. Benim gibi daha çok kişinin sahipsiz köpeklerden zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını istiyorum."