Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Sahil Güvenlik TCSG 61 Bot Komutanlığı ve TCSG 28 Bot Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarındaki lastik bota baskın yaparak, Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 94 düzensiz göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA