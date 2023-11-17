Puslu 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 17.11.2023 12:03

Çanakkale'de 64 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ezine ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda, iki araç içinde Afganistan uyruklu 64 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale'de 64 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı
[Fotograf: İHA]

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ezine'nin Körüktaşı ve Tavaklı köyleri sahil kesiminde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 2 araç içinde 20’si erkek, 17’si kadın, 15’i erkek çocuk ve 12’si kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 64 kaçak göçmen yakalandı. Araçlar yediemin otoparkına çekildi.

Organizatörler İ.K., M.L., N.I. ve Y.S. gözaltına alındı. Organizatörlerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 64 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. 

ETİKETLER
Çanakkale Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Marmara'da ekim ayı yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 52 azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:40
İsrail'den Gazze'deki işgali güney bölgelere de yayma sinyali
12:37
Bakan Özhaseki'den "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne katılım çağrısı
12:25
Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası
12:21
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
12:18
Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı
12:38
Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırı
Dünyanın en yaşlı çölüne yolculuk: Namib Çölü
Dünyanın en yaşlı çölüne yolculuk: Namib Çölü
FOTO FOKUS
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ