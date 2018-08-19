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Çanakkale merkezde otluk alanda yangın

Çanakkale merkezde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle evlerin çatısına sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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Çanakkale merkezde otluk alanda yangın

Çanakkale merkez Esenler Mahallesi'nde bulunan eski askeri hastane yanında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine bölgeye Çanakkale Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede bulunan vatandaşlarında destek verdiği yangına Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesine bağlı TOMA ekipleri ile Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı itfaiyesi ekipleri müdahalede bulundu.

Otluk alan yakınında bulunan bir evin çatısına sıçrayan çam kozalakları ise kaplama alana zarar verdi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin helikopter desteği verdiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: TRT Haber 

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