Türkiye'nin önemli projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün şantiyelerinde incelemede bulunmak üzere Çanakkale'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yetkililerden bilgi aldı.

2022 Mart'ta hizmette

Turhan, Türk milletinin özgürlüğünü bu topraklarda kazandığını vurgulayarak, "Dünyanın tüm güçlü devletlerine karşı burada millet olarak büyük bir mücadele vermiştik ve yeni kurduğumuz ülkenin temellerini aslında burada atmıştık. Bugün burada milletimizin tarihine altın harflerle yazılacak yeni bir sayfayı eklemek için dünyanın en büyük açıklıklı asma köprüsünü inşa ediyoruz. Bu köprü hizmete açıldığında mühendislik eserleri açısından dünyada birinci sırada yerini alacak. İnşallah 2022 Mart ayında bu köprüyü hizmete almayı, trafiğe açmayı planlıyoruz, hedefliyoruz" diye konuştu.

Kabloların uzunluğu 162 bin kilometre

Şantiyede yaptıkları incelemede, iş programının istenilen şekilde yürüdüğünü gördüklerini ifade eden Bakan Turhan, iki yıl içinde imalatları, inşaatın kalan kesimlerini tamamlayıp köprüyü hizmete açacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu projeyi yap-işlet-devret yöntemiyle inşa ediyoruz. Projenin maliyeti 2,5 milyar avro. Bugüne kadar 1 milyar 250 milyon avroluk iş yaptık. Yani işin gerçekleşmesi yüzdesi, yüzde 50. İnşallah kalan kesimleri önümüzdeki iki yıl içinde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. İki kule arasındaki mesafemiz 2023 metre. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ithafen 2023 metre açıklıkta bu projeyi inşa ediyoruz.

Denizden yüksekliği 318 metre

Yaklaşım viyadükleriyle birlikte yani kabloların ankrajlanacağı noktalar arasındaki mesafe ise 4 bin 100 metre. Yani kulelerin dışındaki ilave mesafelerle birlikte, yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam köprü uzunluğumuz 4 bin 100 metre. Tabliye genişliği 45 metre olarak projelendirildi. Ayakların deniz seviyesinden yüksekliği de 318 metre.

Yine tabliyede kullanılan çeliğin ağırlığı 49 bin ton. Bu köprünün inşaatında kullanılacak kabloların ağırlığı ise 33 bin 268 ton. Yine kabloların uzunluğu ise 162 bin kilometre. Bu köprünün inşasında 114 bin ton inşaat çeliği kullanacağız. Ankraj betonları da dahil yaklaşım viyadükleri içinde kullanacağımız beton miktarı 230 bin ton."

"Çanakkale Boğaz geçişi 6 dakikaya inecek"

Köprünün yapılış amacına ilişkin de bilgiler aktaran Bakan Turhan, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Artık Çanakkale Boğazı'nda çalışan araba vapurlarının beklenmesinde zaman harcanmayacak. En az 1,5 saat, yoğun trafikte ise 5 saat süren Çanakkale Boğazı'nın geçişi, artık 6 dakikaya inecek. Bu önemli bir zaman tasarrufu olduğu gibi, bu malları taşıyan, ihraç eden kişiler için de çok önemli bir kazanım olacaktır.

Ayrıca Avrupa'dan kara yoluyla gelen ve Kuzey Marmara Bölgesi'nin, İstanbul'un batı yakasındaki, Trakya yakasındaki yerleşimlerin yani Küçükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Çatalca, Silivri gibi önemli yerleşim ve üretim merkezlerinin bulunduğu kesimdeki trafiğin Ege Bölgesi'ne, Güney Marmara Bölgesi'ne ulaşımında, İstanbul şehir içine girmeden bu köprüyü kullanarak daha kısa mesafede ve daha kısa sürede ulaşım imkanı bulabilecekler."

"171'inci metredeyiz"

Turhan, şu anda köprünün genel olarak yüzde 50'sini tamamladıklarını belirterek, "Bu köprünün ana yapı elemanları olan kulelerdeki yüksekliğimiz 318 metrenin, 171'inci metresine ulaştık. İnşallah haziran ayı gibi kule imalatlarımızı tamamlayıp bu yaz sonunda köprüde kablo örme işlemlerine başlayacağız ve köprümüzün silüetini ortaya çıkarmış olacağız. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan'a, LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti.