Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 72 obası ve 100 bin dönümlük alanıyla Türkiye'nin en geniş yaylalarından Çambaşı'nın cazibesini artıracak yeni bir proje için düğmeye basıldığını ifade etti.

"Çambaşı Yaylası bizim için önem arz eden bir yer"

Çalışmalarına başlanılan projeyle, yayla merkezindeki 62 binanın dış cephesi iyileştirilerek yaylanın güzelliğine güzellik katılacağını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Dört mevsim turizmde bulunmaz özelliklere sahip Çambaşı Yaylası bizim için son derece önem arz eden bir yer. Turizmde iddialı olduğumuz Ordu'da, Çambaşı gibi turizm destinasyonlarının cazibesini artırarak, ilimizin tanınırlığını sağlayan bu alanların güzelliğini gün yüzüne çıkarma gayretindeyiz. Bu nedenle misafirlerimizin uğradığı ilk yer olan yayla merkezindeki 62 binanın dış cephesini yenileyerek, yaylamızın doğal görünümüne yakışan estetik binalar ortaya çıkaracağız."

"Yaylamızı estetik, cazibeli bir görünüme kavuşturacağız"

Yaylanın yöresel kimliğine uygun şekilde çalışmaların başladığını bildiren Güler, "Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayat bulacak proje kapsamında yaylanın yöresel kimliğine uygun bir çalışma yapılacak. Binaların cephesinde yapacağımız ahşap giydirme ve mantolama çalışmasıyla turizm ve ticaret hareketliliği olan yaylamızı estetik, cazibeli bir görünüme kavuşturacağız" dedi.