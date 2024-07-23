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Türkiye
AA 23.07.2024 11:53

Çalıştığı emlakçının 1 milyon eurosunu alıp kaçan zanlı tutuklandı

İstanbul'da çalıştığı emlakçının 1 milyon eurosunu döviz bürosunda dolara çevirdikten sonra alıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çalıştığı emlakçının 1 milyon eurosunu alıp kaçan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te emlakçılık yapan B.B.'nin, 4 Temmuz'da döviz bürosuna giderek dolara çevirmesi için çalışanına verdiği 1 milyon euro parasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli M.E.Ç'nin (50) döviz bürosuna giderek dolara çevirdiği 1 milyon euroyu iş yerine getirmek yerine bir taksiye binip kaçtığını, zanlının izini kaybettirmek için bir süre sonra bu araçtan inip başka bir taksiye bindiğini belirledi.

Çalışmalarını sürdüren polis, olaydan iki hafta sonra uçakla Iğdır'dan İstanbul'a geleceğini tespit ettiği şüpheli M.E.Ç.'yi İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin 1 milyon euroyu döviz bürosuna getirerek dolara çevirdiği anlar ve olayın ardından kaçtığı sırada bindiği taksiden inip başka bir taksiye binmesi çevredeki güvenlik kameralarınca kayda alındı.

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