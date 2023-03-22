Adıyaman'daki dağ köyü Aksu'da yaşayan ve hayvancılık yapan Güçük ailesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde keçilerini, ineklerini, arılarını kaybetti.

Geriye, yıllar önce bir poşetin içinde buldukları köpekleri Dost kaldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ailenin can yoldaşı olan köpek, hasar gören evlerinin yanındaki çadırda onlarla birlikte kalıyor.

Güçük ailesi sokak hayvanlarını da unutmuyor, kış günlerinde onları besleyip bakımını üstleniyor.

Depremden etkilenen binlerce aile gibi Güçük ailesi de, kendilerine yeni bir yaşam kurmaya çalışıyor.