Türkiye Buz Pateni Federasyonu, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda yaptı.

Paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattıkları kurtuluş mücadelesinin 101. yılında, Ankara Ümitköy Spor Kompleksi'ndeki buz pistinde patenlerle Türkiye haritası çizildi" denildi.

19 Mayıs kutlamalarına özel hazırlanan ve buz pistine Türkiye haritasının çizildiği görüntülerin bulunduğu paylaşımda "101 yıl önce doğan güneş hala içimizi ısıtıyor. Coşkum bayramım kadar büyük. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" ifadeleri de yer aldı.