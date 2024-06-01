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Türkiye
AA 01.06.2024 18:50

Büyükçekmece'de alg patlaması: Denizin rengi değişti

Büyükçekmece'de denizde oluşan alg (yosun) yoğunluğu dronla görüntülendi.

Büyükçekmece'de alg patlaması: Denizin rengi değişti

Hava sıcaklığının artışıyla birlikte ilçede denizdeki alg yoğunluğu dikkati çekti.

Bazı bölgelerde deniz renginin kızıla ve sarıya döndüğü görülürken renk değişimi dronla da görüntülendi.

Büyükçekmece'de alg patlaması: Denizin rengi değişti

"Lokal bir artık girdisinden kaynaklı olabilir"

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, Büyükçekmece'de deniz renginin değişmesinin, lokal bir artık girdisinden kaynaklı olabileceğini söyledi.

Büyükçekmece'de alg patlaması: Denizin rengi değişti

Prof. Albay, su sıcaklığının artışıyla birlikte kirlilik kaynakları (azot, fosfor gibi besin tuzları) birleşince alg artışının yaşandığını kaydetti.

Büyükçekmece'de alg patlaması: Denizin rengi değişti

Tekne sahibi Murat Kömürcü, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını, görüntünün endişe verici olduğunu dile getirdi.

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