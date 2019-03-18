1. Dünya Savaşı sırasında çeşitli cephelerde dünyanın en güçlü devletlerine karşı savaşan Osmanlı Devleti, Çanakkale'de büyük bir zafer kazandı. Bugün, bu zaferin 104. yılı Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında kutlanıyor.

Çanakkale

Çanakkale'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Bu sırada "TCG Burgazada" gemisinden 21 pare top atışı yapıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

İstanbul

İstanbul Edirnekapı Şehitliği'ndeki program, şehitliğe çelenklerin konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı atışıyla başladı. Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitliklerin ziyaretiyle sona erdi.

Yozgat

Yozgat şehitliğinde de Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında tören düzenlendi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehitler için okunan duaların ardından, şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Adana

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle, Adana’da şehitlikte tören düzenlendi. Şehitliğe gelen şehit yakınları kabirleri ziyaret etti, dua okudu.

Muğla

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, şehit ve gazi yakınları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Tekirdağ'da da tören düzenlendi. Törene şehit aileleri ve gazilerde katıldı.

Kırklareli

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli'nde tören düzenlendi. Şehitlikte düzenlenen törende, şehit kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu.

Düzce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle Düzce'de şehitlikte tören düzenlendi. Şehitliğe gelen şehit yakınları kabirleri ziyaret etti, dua okudu.

Adıyaman

Adıyaman'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Yeni Mezarlık'ta düzenlenen törende saygı atışı yapıldı.

Şanlıurfa

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tören düzenlendi. Törende şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Ardahan

Ardahan'da, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Ardahan Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Mardin

Mardin'de, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Mardin Garnizon Şehitliği'ndeki törende şehitler için saygı atışı yapıldı.

Edirne

Edirne'deki, Asker Hastanesi Şehitliğinde tören düzenlendi. Törene şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Malatya

Malatya'da düzenlenen törende, şehitlikteki vatandaşlara kırmızı ve beyaz karanfil verildi.

İzmir

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de tören düzenlendi.

Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki törende, İzmir Valisi Erol Ayyıldız Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile şehit ve gazi dernekleri şehitlik anıtına çelenk koydu.

Azerbaycan Bakü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde de tören düzenlendi. Törene, Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Türk kurumlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Özoral'ın Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve iki ülkenin milli marşları okundu. Özoral ve törene katılanlar, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kaynak: AA