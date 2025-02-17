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Türkiye
AA 17.02.2025 23:50

Bursa'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Bursa'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ankara Yolu Caddesi Mimar Sinan battıçıktısında Cenk D. yönetimindeki otomobil, çarptığı kamyonetin altına girdi.

Seyir halindeki iki otomobilin de karıştığı kazada, Cenk D. ve yanındaki Erol Erdem araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada Erdem olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtan çıkarılan ağır yaralı Cenk D. ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer otomobillerdeki 3 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

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