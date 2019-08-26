Bursa Büyükşehir Belediyesi yaklaşan 30 Ağustos zafer bayramının ruhunu yolculara yaşatmak amacıyla oyuncular tarafından BursaRay’da tiyatro gösteri düzenlendi.

O esnada metroda seyahat eden vatandaşlardan bazıları şaşkın bir şekilde oyuncuları izlerken, bazı vatandaşların ise gözleri doldu.

Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaray’da çekilen zafer ruhu adlı klipi twitter hesabından, "#BüyükTaarruz’un 97. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize minnetle #Zaferruhu" mesajı ile paylaştı.

#BüyükTaarruz un 97. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize minnetle... #ZaferRuhu pic.twitter.com/hrZKsMFsC6 — Alinur AKTAŞ (@Alinuraktas70) August 26, 2019

Kaynak: İHA