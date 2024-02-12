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Türkiye
İHA 12.02.2024 22:25

Bursa'da tur otobüsü aydınlatma direğine çarptı: 10 yaralı

Bursa'da Katar ve Endonezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü yağışlı havanın etkisiyle yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada 1’i ağır olmak üzere 10 turist yaralandı.

Bursa'da tur otobüsü aydınlatma direğine çarptı: 10 yaralı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana gelen kazada Katar ve Endonezyalı turistleri İstanbul’a götüren tur otobüsü, sürücü B.S’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.

Savrulan araç, yaklaşık 50 metre kayarak durabildi. Kazada araçta bulunan Katar ve Endonezya uyruklu 10 turist yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan turistler çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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