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Türkiye
AA 22.11.2024 08:38

Bursa'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Bursa'da, aydınlatma direğine çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bursa'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, S.C. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil devrildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü ile yanındaki H.C. yaralandı.

Bursa'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bursa Trafik Kazası
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